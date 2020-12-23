23 Aralık 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

BB Erzurumspor - Denizlispor maçı CANLI

BB Erzurumspor - Denizlispor | CANLI
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında . sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan 14. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. 9 puanla ligin son iki sırasındaki iki takım olan . ve Denizlispor karşı karşıya geliyor. 'da saat 16.00'da başlayan karşılaşmada, hakem düdük çalıyor.

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR 11'LERİ

BB Erzurumspor: Kayacan, Mehmet, Osman, Hasan, Kaan, Donald, Sissoko, Obertan, İbrahim, Sadiku, Gomes

Denizlispor: Cenk, T. Lopes, Mustafa, Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega, Sacko


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bu ligde horozların olduğuna herkes inansın "Bu ligde horozların olduğuna herkes inansın"
Yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok "Yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör