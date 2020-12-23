Süper Lig'in 14. haftasında BB. Erzurumspor sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. 9 puanla ligin son iki sırasındaki iki takım olan BB. Erzurumspor ve Denizlispor karşı karşıya geliyor. Erzurum'da saat 16.00'da başlayan karşılaşmada, hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR 11'LERİ

BB Erzurumspor: Kayacan, Mehmet, Osman, Hasan, Kaan, Donald, Sissoko, Obertan, İbrahim, Sadiku, Gomes

Denizlispor: Cenk, T. Lopes, Mustafa, Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega, Sacko





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