23 Aralık 2020, Çarşamba
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BB Erzurumspor - Denizlispor maçı CANLI
Süper Lig'in 14. haftasında BB. Erzurumspor sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. 9 puanla ligin son iki sırasındaki iki takım olan BB. Erzurumspor ve Denizlispor karşı karşıya geliyor. Erzurum'da saat 16.00'da başlayan karşılaşmada, hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.
BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR 11'LERİ
BB Erzurumspor: Kayacan, Mehmet, Osman, Hasan, Kaan, Donald, Sissoko, Obertan, İbrahim, Sadiku, Gomes
Denizlispor: Cenk, T. Lopes, Mustafa, Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega, Sacko
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