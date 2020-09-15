15 Eylül 2020, Salı

DENİZLİSPOR

Denizlispor Fabiano Leismann ile anlaştı

Denizlispor'a Brezilyalı sağ bek
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.09.2020

çalışmalarını sürdüren , son olarak 'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Palmeiras'ta bulunan sağ bek ile anlaşma sağladı.

Yeni sezona 5-1'lik mağlubiyetiyle başlayan Denizlispor'da gözler çalışmalarına çevrildi. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı takım son olarak Portekiz'in takımında kiralık olarak forma giyen ile her konuda anlaşmaya vardı. 'ye gelen Brezilyalı futbolcu ile kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Defansın sağında ve ortasında da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 28 müsabakaya çıktı.

Mehmet Ekici'ye sürpriz talip haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Mehmet Ekici'ye sürpriz talip Mehmet Ekici'ye sürpriz talip
Horoz’a üç takviye Horoz’a üç takviye
Göztepe gol oldu yağdı! Göztepe gol oldu yağdı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör