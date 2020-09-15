Denizlispor Fabiano Leismann ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, son olarak Boavista'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Palmeiras'ta bulunan sağ bek Fabiano Leismann ile anlaşma sağladı.

Yeni sezona 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Denizlispor'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı takım son olarak Portekiz'in Boavista takımında kiralık olarak forma giyen Fabiano Leismann ile her konuda anlaşmaya vardı. Denizli'ye gelen Brezilyalı futbolcu ile kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Defansın sağında ve ortasında da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 28 müsabakaya çıktı.

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