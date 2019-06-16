16 Haziran 2019, Pazar

COPA AMERİCA 2019

Kolombiya Arjantin'i beğendi

Kolombiya Arjantin'i beğendi
COPA AMERİCA 2019
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'daki (Copa America) B Grubu maçında , Arjantin'i 2-0 yendi.

'da düzenlenen 46. 'nın 2. günü, B Grubu'ndaki Arjantin- karşılaşmasıyla başladı.

Kolombiya, Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da oynanan mücadeleyi, Martinez'in 71 ve Zapata'nın 86. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı.

B Grubu'ndaki diğer mücadelede Paraguay ile , TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

COPA AMERİCA 2019 HABERLERİ
Venezuela ile Peru golsüz berabere kaldı Venezuela ile Peru golsüz berabere kaldı
Neymar Copa America'da forma giyemeyecek Neymar Copa America'da forma giyemeyecek
Brezilya'dan Copa America'ya özel forma! Brezilya'dan Copa America'ya özel forma!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör