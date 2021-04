Bülent Uygun'dan Beşiktaş'a gözdağı! "Kazanan taraf olmak istiyoruz"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'la çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Uygun, "Gerek camiamız gerekse şehrimiz adına her maç gibi bu da önemli bir maç. Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puanı kazanabilme adına gerek beynimizdeki futbol bilgisini gerek yüreğimizdeki cesaretimizi gerekse ayağımızdaki yeteneklerimizi sergileyerek sahada taraftarımızın mutlu olabileceği şekilde uygulamak ve kazanan taraf olmak istiyoruz. Şampiyonluk psikolojisi mutluluk psikolojisidir. Bu süreç içerisinde sizin her seferinde gerek kaliteli ayaklarınız, oyun anlayışınız, taktiğiniz ve sisteminizle beraber başarıyı yakalama ve bu başarı yolunda arada sırada düşüş olsa da kalkarak yolunuza devam edersiniz. Sezon sonunda şampiyon olmasanız bile genel örf ve adetiniz itibari ile yeniden oynarsınız. Ama düşme psikolojisi mutsuzluk psikolojisidir. Dolayısı ile bu süreç içerisinde anksiyete olursunuz psikolojisiniz bozulur, huzurunuz bozulur, bununla beraber yaşadığınız sendrom sizi olumsuz etkiler. Oluşan entarimin konusunda da sizde kaygılar meydana gelir. Bu da çok zordur. Bilgi ister, tecrübe ister, bunu yönetmek ve bu süreç içerisinden çıkabilmek için de çok mücadele etmek gerekir. Bir şehrin vebalini taşırsınız ve bu şehrin vebali ile göstermeniz gereken performans vardır. Orada o şehrin severlerinin, o formayı sevenlerinin her birinin söylemi de desteği de çok önemlidir. Ve o süreci bu şekilde doğru atlatır ve başarırsınız" dedi.

"İNANANLAR İNANDIKLARINI BAŞARMIŞLARDIR"

8 hafta arka arkaya kazanılamayan bir psikoloji ile birlikte geldiğini hatırlatan Uygun, "Geldiğimiz nokta evet arada bir istemesek de kaybediyoruz. Ama bu sürecin içerinde de gerek 15'e yakın covid'li futbolcumuzun olup 15 gün bunların idman yapamadığı bir ortamda sakatlıkların 2-3 ay olduğu bir ortamda, takım mühendisliği ve kadro yapısı yaşanan sendromlarla birlikte bazen ufak tefek sıkıntılar yaşasak da Rizespor camiamızı hep mutlu etmek için geldiğimiz günden beri çabalıyoruz. Güzel şeyler başardık. Bundan sonra güzel şeyler başaracağız. Onların sevgi ve saygısı bizler için önemli. Şehirlerde önemli maçları kazandığınız zaman orada bir mutluluk olur, coşku olur. Sizin hedefinizi ve düşüncenizi değiştirecek bir yapı oluşur. Kalan 5 maçta aldığımız galibiyetlerle birlikte inşallah gelecek sezonun planlamasını yapacağız. Takımımız bundan sonraki süreçte, yukarılara oynayan, hedefleri olan ve bu hedefleri başaran bir takım olabilmesi adına gerekli çalışmaları yapacağız. İnanıyorum ki inananlar inandıklarını başarmışlardır" diye konuştu.

Sakat oyunlar olduğunu ifade eden Uygun, "Bizim gibi takımlarda önemli futbolcuların yaşadığı bu tür problemler önemli. Takım kurgusunda baya bir sıkıntı yaşatıyor. Ama kimi oynatırsak gerek yarın ki maçta taktik ve sistem üzerine bir mücadele olacaktır. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İnşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

DİĞER

RİZESPOR HABERLERİ