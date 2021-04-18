18 Nisan 2021, Pazar

RİZESPOR

Bülent Uygun Mourinho'yu geçti!

Bülent Uygun Mourinho'yu geçti!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Rizespor'daki görevinden istifa edip “Bu takımı gelse kurtaramaz” açıklaması yapan Marius ’nın ardından göreve başlayan , 6 haftada 11 puan topladı. Uygun, performansıyla Mourinho'yu geride bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'da göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta galibiyet alamayarak takımdan ayrılan , istifasının ardından yaptığı açıklamada "Bu takımı gelse kurtaramaz" demişti.

Sumudica'nın ayrılmasından sonra göreve gelen ise çıktığı 6 maçta aldığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle takımına rahat nefes aldırırken, 6 haftalık performanslara bakıldığında ekibi 'ın başında olan teknik direktör 'yu da geride bırakmış oldu.

Bülent Uygun, ligde 6 maçta 11 puan toplarken; Jose Mourinho ise 'de son 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 8 puan toplayabildi.

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