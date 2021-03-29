29 Mart 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da 1 futbolcu Covid-19'a yakalandı

Çaykur Rizespor'da 1 pozitif vaka!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Süper Lig ekiplerinden , yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri sonucunda 1 futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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