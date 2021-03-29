Çaykur Rizespor'da 1 futbolcu Covid-19'a yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri sonucunda 1 futbolcusunun pozitif çıktığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

BİLGİLENDİRME | Covid-19 Test Sonuçları



Kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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