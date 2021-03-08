08 Mart 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı

Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 08.03.2021

'nın 'dan ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan , Karadeniz temsilcisinde ilk antrenmanına çıktı.

, sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen takımla ilk kez antrenmana çıktı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Uygun, futbolcuları ile toplantı gerçekleştirdi.

REMY SEVİNCİ

Bu arada Çaykur Rizesporda Remy sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ve ameliyat geçiren Luis Remy bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Remy'nin önümüzdeki hafta takımla birlikte toplu çalışmalara katılacağı ve 2 hafta içinde kadroda yer alacağı öğrenildi.

Rizespor Bülent Uygun'u resmen açıkladı! haberin devamı

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