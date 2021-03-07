07 Mart 2021, Pazar
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Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Bülent Uygun'a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz.
Rizespor Bülent Uygun'u resmen açıkladı!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi resmen açıklandı.
Son dakika spor haberi... Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Bülent Uygun'a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz.
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