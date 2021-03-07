07 Mart 2021, Pazar

RİZESPOR

Rizespor Bülent Uygun'u resmen açıkladı!

Rizespor Bülent Uygun'u resmen açıkladı!
RİZESPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'da dönemi resmen açıklandı.

Son dakika spor haberi... takımlarından , teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bülent Uygun'a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
RİZESPOR HABERLERİ
Rizespor'da Bülent Uygun dönemi! Rizespor'da Bülent Uygun dönemi!
Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu Sumudica'dan olay açıklama! "Ayrılırken ağlayanlar oldu"
Süper Lig'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Süper Lig'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ