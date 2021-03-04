Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Marius Ninel Şumudica'nın sözleşmesini feshetti!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Marius Şumudica'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile Ocak ayında anlaşma sağlamıştı. İşte Rizespor tarafından yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesi feshedildi. Takımın başında beklenen performansı sergileyemeyen Rumen teknik adamla yollar resmen ayrıldı.

Karadeniz ekibiyle 7 maça çıkan Marius Sumudica, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

DİĞER

RİZESPOR HABERLERİ