04 Mart 2021, Perşembe

RİZESPOR

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Marius Ninel Şumudica'nın sözleşmesini feshetti!

Süper Lig'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

ekiplerinden , Marius Şumudica'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. ekibi, deneyimli teknik adam ile Ocak ayında anlaşma sağlamıştı. İşte tarafından yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri

'da teknik direktör 'nın sözleşmesi feshedildi. Takımın başında beklenen performansı sergileyemeyen Rumen teknik adamla yollar resmen ayrıldı.

ekibiyle 7 maça çıkan Marius Sumudica, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

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