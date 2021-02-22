Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica: Sivas maçına iyi hazırlanacağız
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına giden Çaykur Rizespor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maçın ardından Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, "Bu maçı unutup Sivas maçına iyi hazırlanacağız" dedi.
Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bugün buradan mutlu ayrılıyorum çünkü oyuncularım sahada istediğim mücadeleyi gösterdiler. Oynadığımız takım altımızda küme düşme mücadelesi veriyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün özellikle ikinci yarıda iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Kolay değil, takımın oyun sistemini değiştirdik. Yeni sistemi kendilerine anlatmak için yedi gün çalışmamız oldu. Bence bu maçtan sonra Ankaragücü'nün Rize'yi geçmesi biraz zor. Çünkü ilk maçta rakibimizi 5-3'lük bir galibiyet almıştık. Daha sonra burada berabere kaldık. İkili averaja kalsa bile biz üstteyiz aramızda 7 puanlık fark var. Ankaragücü'nün bizi geçmesi zor. Bu maçı unutup evimizde oynayacağımız Sivas maçına iyi hazırlanacağız. Sakatlıkları bulunan Remy ve Boldrin aramıza döndüğünde takımımız daha güçlü olacak. Ligin son haftasına kadar mücadele edeceğiz. Ligin ortasında bir takım alıyoruz benim içinde kolay değil zor. Elimden geleni yapacağım ve yapmaya devam edeceğim. Bugün daha iyi oynadığımıza inanıyorum son Erzurum maçından çok farklı bir takım vardı sahada" şeklinde konuştu.
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