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RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Fernando kadro dışı bırakıldı

Rizespor'da kadro dışı kararı!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

ekiplerinden 'da forma giyen Fernando Andrade teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

'da Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade, kadro dışı bırakıldı.
Rizespor'un Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade, ligde son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sahadaki hareketleri nedeniyle tepki çeken oyuncu, kadro dışı bırakıldı.
Çaykur Rizespor da 16 maçta forma giyen Fernando Andrade, 1 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.



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