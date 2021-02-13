Beşiktaş'ta savunma çöktü! İşte Sergen Yalçın'ın stoper kararı

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş'ta savunma sıkıntısı yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda Başkent ekibiyle yapılacak maç öncesi Montero ve Rıdvan Yılmaz sakat, Vida ve N'Sakala cezalı. Sol beki bulunmayan ve elindeki tek orijinal stoperi Welinton olan Sergen Yalçın, savunmanın göbeğinde Brezilyalı stoperin yanında kimi oynatacağına karar verdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta pazartesi günü oynanacak G.Birliği maçı öncesinde defans hattı tam anlamıyla çöktü. Siyah-beyazlılarda 4 savunma oyuncusu Başkent deplasmanda forma giyemeyecek. Domagoj Vida ile Fabrice N'Sakala kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Savunmanın solunda görev yapan genç oyuncu Rıdvan Yılmaz da geçirdiği sakatlık sebebiyle çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Pazartesi günü görev yapamayacak isimlere, önceki gün oynanan kupa maçında sakatlanan Montero da dahil oldu.

ATIBA STOPERE GEÇİYOR

Ankara deplasmanında Welinton- Montero ikilisini sahaya sürmeyi planlayan Sergen Yalçın, Montero'nun sakatlanmasıyla bu bölgeye alternatif aramaya başladı. Sol bekte N'Sakala'nın cezalı, Rıdvan'ın da sakat olması sebebiyle Necip Uysal'ı oynatmayı planlayan tecrübeli teknik adam, genç stoperlerden Serdar Saatçi'nin da Ümit Milli Takım kampına dahil olması nedeniyle Welinton'un yanında kimi oynatacağını düşünüyor. Atiba'nın hafta başındaki maçta stoper mevkiinde görev yapabileceği öğrenildi.

(Fotomaç)

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