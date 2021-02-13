13 Şubat 2021, Cumartesi

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Beşiktaş'ta savunma çöktü! İşte Sergen Yalçın'ın stoper kararı

Beşiktaş'ta savunma çöktü! İşte Yalçın'ın stoper kararı
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 25. haftasında ile karşılaşacak Beşiktaş'ta savunma sıkıntısı yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda ekibiyle yapılacak maç öncesi Montero ve sakat, ve N'Sakala cezalı. Sol beki bulunmayan ve elindeki tek orijinal stoperi Welinton olan , savunmanın göbeğinde Brezilyalı stoperin yanında kimi oynatacağına karar verdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta pazartesi günü oynanacak G.Birliği maçı öncesinde defans hattı tam anlamıyla çöktü. Siyah-beyazlılarda 4 savunma oyuncusu deplasmanda forma giyemeyecek. Domagoj ile Fabrice N'Sakala kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Savunmanın solunda görev yapan genç oyuncu da geçirdiği sakatlık sebebiyle çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Pazartesi günü görev yapamayacak isimlere, önceki gün oynanan kupa maçında sakatlanan Montero da dahil oldu.

ATIBA STOPERE GEÇİYOR

Ankara deplasmanında Welinton- Montero ikilisini sahaya sürmeyi planlayan , Montero'nun sakatlanmasıyla bu bölgeye alternatif aramaya başladı. Sol bekte N'Sakala'nın cezalı, Rıdvan'ın da sakat olması sebebiyle 'ı oynatmayı planlayan tecrübeli teknik adam, genç stoperlerden Serdar Saatçi'nin da kampına dahil olması nedeniyle Welinton'un yanında kimi oynatacağını düşünüyor. Atiba'nın hafta başındaki maçta stoper mevkiinde görev yapabileceği öğrenildi.

(Fotomaç)

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