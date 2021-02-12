13 Şubat 2021, Cumartesi

RİZESPOR

Marius Sumudica Çaykur Rizesspor - BB Erzurumspor maç sonrası fenalaştı!

Marius Sumudica maç sonrası fenalaştı!
RİZESPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.02.2021

Teknik Sorumlusu , ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Margarit, teknik direktör Sumudica'nun tansiyon rahatsızlığı yaşadığını ve bu yüzden toplantıya kendisinin katıldığını açıkladı.

'in 25. haftasında ağırladığı 'a 2-0 kaybeden 'un teknik sorumlusu , kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Margarit, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör 'nın tansiyon rahatsızlığı yaşadığını ve doktor kontrolünde olduğu için toplantıya kendisinin katıldığını aktardı.

Beklemedikleri derecede kötü futbol sergilediklerini vurgulayan Margarit, "Çok kolay bir üç puan kaybettik. Bugünkünden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Gelecek maçta kaybedilen üç puanı telafi etmeliyiz. Uyanmalı ve ayağa kalkmalıyız. Uyanamazsak çok geç olur." diye konuştu.

Üç günde bir maç oynamanın zorluğuna işaret eden Margarit, "Eksiklerimiz de vardı. Oyuncularımız geri geliyor. Belki de takımın henüz iyi oyun anahtarını bulamadık. Sezon ortasında takım almak kolay değil. Bütün yük sizin sırtınızda oluyor. Gelecek maçlarda bu kayıpları telafi etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇİRİLDİ

Öte yandan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın maçı sonrası istifa kararı aldığı ancak daha sonra bu kararından vazgeçirildiği öğrenildi.

Erzurum deplasmanda Rize'yi devirdi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

RİZESPOR HABERLERİ
Marius Sumudica maç sonrası fenalaştı! Marius Sumudica maç sonrası fenalaştı!
Erzurum deplasmanda Rize'yi devirdi! Erzurum deplasmanda Rize'yi devirdi!
Beşiktaş'ta savunma çöktü! İşte Yalçın'ın stoper kararı Beşiktaş'ta savunma çöktü! İşte Yalçın'ın stoper kararı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör