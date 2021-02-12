Marius Sumudica Çaykur Rizesspor - BB Erzurumspor maç sonrası fenalaştı!
Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, BB Erzurumspor ile oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Margarit, teknik direktör Sumudica'nun tansiyon rahatsızlığı yaşadığını ve bu yüzden toplantıya kendisinin katıldığını açıkladı.
Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Gabriel Margarit, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.
Margarit, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Marius Sumudica'nın tansiyon rahatsızlığı yaşadığını ve doktor kontrolünde olduğu için toplantıya kendisinin katıldığını aktardı.
Beklemedikleri derecede kötü futbol sergilediklerini vurgulayan Margarit, "Çok kolay bir üç puan kaybettik. Bugünkünden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Gelecek maçta kaybedilen üç puanı telafi etmeliyiz. Uyanmalı ve ayağa kalkmalıyız. Uyanamazsak çok geç olur." diye konuştu.
Üç günde bir maç oynamanın zorluğuna işaret eden Margarit, "Eksiklerimiz de vardı. Oyuncularımız geri geliyor. Belki de takımın henüz iyi oyun anahtarını bulamadık. Sezon ortasında takım almak kolay değil. Bütün yük sizin sırtınızda oluyor. Gelecek maçlarda bu kayıpları telafi etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇİRİLDİ
Öte yandan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın BB Erzurumspor maçı sonrası istifa kararı aldığı ancak daha sonra bu kararından vazgeçirildiği öğrenildi.
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