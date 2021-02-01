Celal Emir Dede Çaykur Rizespor'da!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan Celal Emir Dede ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'da forma giyen 2001 doğumlu hücum oyuncusu Celal Emir Dede, kendisini 4,5 sezon yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Kendisi 71 numaralı formamızı giyecektir." ifadelerine yer verildi.

Emir, yeşil-mavili ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.





Hoşgeldin Celal Emir Dede💚💙



✍️ Celal Emir Dede, kendisini 4,5 sezon Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



👉 https://t.co/FPB2oVzGwf pic.twitter.com/Z0Rtl65kt4 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 1, 2021

DİĞER

RİZESPOR HABERLERİ