Celal Emir Dede Çaykur Rizespor'da!
Süper Lig ekiplerinden Çaylur Rizespor, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor forması giyen Celal Emir Dede ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri...
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan Celal Emir Dede ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'da forma giyen 2001 doğumlu hücum oyuncusu Celal Emir Dede, kendisini 4,5 sezon yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Kendisi 71 numaralı formamızı giyecektir." ifadelerine yer verildi.
Emir, yeşil-mavili ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.
Hoşgeldin Celal Emir Dede💚💙— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 1, 2021
✍️ Celal Emir Dede, kendisini 4,5 sezon Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
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