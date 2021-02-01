01 Şubat 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Celal Emir Dede Çaykur Rizespor'da!

Celal Emir Rizespor'da!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

ekiplerinden , TFF 1. Lig ekiplerinden forması giyen ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri...

ekiplerinden , Aydeniz Et 'dan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'da forma giyen 2001 doğumlu hücum oyuncusu Celal Emir Dede, kendisini 4,5 sezon yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Kendisi 71 numaralı formamızı giyecektir." ifadelerine yer verildi.

Emir, yeşil-mavili ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

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