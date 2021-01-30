30 Ocak 2021, Cumartesi

RİZESPOR

Son dakika: Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'ye attığı gol faul nedeniyle iptal edildi

İşte Rizespor'un iptal edilen golü!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında deplasmanında , 65. dakikada 'in attığı golle beraberliği yakalamıştı. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen golden önce faul olduğu gerekçesiyle iptal kararı verdi. İşte o pozisyon...

'in 22. haftasında sahasında ile karşılaşan , karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergiledi. ekibi karşılaşmanın 65. dakikasında öne geçse de, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen gol öncesi 'in Fenerbahçe kalecisi Altay'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Bitigen'in bu kararı sonrası Boldrin ve hakeme yoğun itirazlarda bulunurken, Boldrin sarı kart Sumudica ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alımıştır)

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