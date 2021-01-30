Son dakika: Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'ye attığı gol faul nedeniyle iptal edildi
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanında Çaykur Rizespor, 65. dakikada Boldrin'in attığı golle beraberliği yakalamıştı. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen golden önce faul olduğu gerekçesiyle iptal kararı verdi. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergiledi. Karadeniz ekibi karşılaşmanın 65. dakikasında öne geçse de, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen gol öncesi Boldrin'in Fenerbahçe kalecisi Altay'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve gol geçerlilik kazanmadı.
Bitigen'in bu kararı sonrası Boldrin ve Sumudica hakeme yoğun itirazlarda bulunurken, Boldrin sarı kart Sumudica ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alımıştır)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları