27 Ocak 2021, Çarşamba

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları 13 eksikle sürdü

Sumudica F.Bahçe maçına odaklandı!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

, ile oynanacak mücadelenin hazırlıkları teknik direktör yönetiminde sürdürdü.

'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda 'ye konuk olacak , çalışmalarına 13 eksikle devam etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, iki grup halinde çabukluk, kuvvet ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Kalecilerin takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştığı kaydedilen açıklamada, son bölümde dar alanda çift kale maçla tamamlanan çalışmaların yarın devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, "Sağlık sorunları devam eden 13 futbolcumuz bulunmaktadır. Kaptanımız Abdullah Durak ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecektir." ifadesine yer verildi.

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