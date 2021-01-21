Çaykur Rizespor'da 6 corona virüsü vakası!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 3 futbolcu ve 3 personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir.
Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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