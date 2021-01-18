Çaykur Rizespor Erik Sabo'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırmıştı. Karadeniz temsilcisinin başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamayla bu koltuk için Marius Sumudica ile görüştüklerini ve Rumen teknik adamla yüzde 90 anlaştıklarını söyledi.