18 Ocak 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor Erik Sabo'yu transfer etti

Rizespor orta sahasını güçlendirdi!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

, 'te forma giyen Erik Sabo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Karadeniz temsilcisi, 29 yaşındaki orta saha ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "'umuz, forması giyen Erik Sabo ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Erik Sabo, yarın Rize'ye gelecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı! haberin devamı

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