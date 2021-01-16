16 Ocak 2021, Cumartesi

RİZESPOR

Rizespor'a corona virüsü şoku! 2 futbolcu...

Rizespor'a corona virüsü şoku! 2 futbolcu...
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

ekiplerinden 'da 2 futbolcu ile yardımcı antrenörün yeni tip coronavirüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi. İşte detaylar...

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, 'in 19. haftasında yarın ile deplasmanda oynanacak maç öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere Kovid-19 testi uygulandığını belirtti.

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Test neticelerine göre, iki futbolcu ile bir yardımcı teknik ekip personelinde pozitif sonucun rapor edildiğini vurgulayan Türüt, "Böylece kulübümüzde Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilenlerin sayısı 5'e yükselmiştir. Sporcularımız ve personelimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

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