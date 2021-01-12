12 Ocak 2021, Salı

RİZESPOR

Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçı öncesi Çaykur Rizespor'da 1 futbolcuda corona virüsü çıktı!

Kupa maçı öncesi şok! 1 futbolcu pozitif
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 Giriş Tarihi: 12.01.2021

'nda ile karşılaşacak , 1 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'nda 13 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te ile karşılaşacak , bir futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20:45'de Beşiktaş ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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