Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçı öncesi Çaykur Rizespor'da 1 futbolcuda corona virüsü çıktı!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, 1 futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 13 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bir futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüzün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 20:45'de Beşiktaş ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BİLGİLENDİRME | Covid-19 Test Sonuçları— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 12, 2021
Kulübümüzün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile yapacağı müsabaka öncesi yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir.
👉 https://t.co/z5yskAyMGB pic.twitter.com/B77VlCq69Q
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları