Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti! | Mohamed Abarhoun kimdir? Neden öldü?

MOHAMED ABARHOUN KİMDİR?

3 Mayıs 1989 yılında Fas'ın Tetouan şehrinde dünyaya gelmiştir. En son Çaykur Rizespor forması giyen Mohamed Abarhoun, stoper mevkisinde görev alıyordu. Mohamed Abarhoun, Rizespor ile 36 maça çıktı. Abarhoun; sırayla Moghreb Tétouan, Moreirense ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giydi.Abarhoun, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Fas'ın 23 yaş altı takımını üç maçta temsil etti. A millî takımdaki ilk maçına 2013 yılında çıktı.