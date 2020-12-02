02 Aralık 2020, Çarşamba

RİZESPOR

Eski Rizespor futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti! | Mohamed Abarhoun kimdir? Neden öldü?

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun'dan üzücü haber geldi. Gelen son dakika haberine göre Mohamed Abarhoun yaşamını yitirdi. Üzücü haberin ardından Mohamed Abarhoun'un yaşamı, kariyeri ve ölüm sebebi birçok kişi tarafıdnan merak edildi. Peki, Mohamed Abarhoun kimdir? Neden öldü?

Eski Rizespor futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti! | Mohamed Abarhoun kimdir? Neden öldü?
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

ekiplerinden 'un eski futbolcusu 'dan kötü haber geldi. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti. Peki, Mohamed Abarhoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mohamed Abarhoun neden öldü?

Eski Rizespor futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti! | Mohamed Abarhoun kimdir? Neden öldü?

MOHAMED ABARHOUN KİMDİR?

3 Mayıs 1989 yılında Fas'ın Tetouan şehrinde dünyaya gelmiştir. En son forması giyen , stoper mevkisinde görev alıyordu. Mohamed Abarhoun, Rizespor ile 36 maça çıktı. Abarhoun; sırayla Moghreb Tétouan, Moreirense ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giydi.Abarhoun, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Fas'ın 23 yaş altı takımını üç maçta temsil etti. A millî takımdaki ilk maçına 2013 yılında çıktı.

Eski Rizespor futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti! | Mohamed Abarhoun kimdir? Neden öldü?

MOHAMED ABARHOUN NEDEN ÖLDÜ?

Mohammed Abarhoun, mide kanseriydi. 2020 yılının Mart ayından itibaren tedavi görmeye başlayan Abarhoun, gördüğü tedavi sonucunda hayatını kaybetti.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Rizespor'dan yapılan açıklamada, "BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz 'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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