Çaykur Rizespor Antalya kampını tamamladı

Milli arada Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalya kampını tamamladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da değerlendirerek 5 Kasım'da kampa giren Karadeniz ekibi, Belek'teki son idmanını gerçekleştirdi.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e pas 2 oyunu oynadı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor kafilesinin, akşam saatlerinde uçakla Rize'ye dönmesi planlanıyor.

Ligde 11 puanla 7. sırada bulunan Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

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