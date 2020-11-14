14 Kasım 2020, Cumartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor Antalya kampını tamamladı

Rizespor Antalya kampını tamamladı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

Milli arada 'da kamp yapan ekiplerinden , Antalya kampını tamamladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 'da değerlendirerek 5 Kasım'da kampa giren Karadeniz ekibi, Belek'teki son idmanını gerçekleştirdi.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e pas 2 oyunu oynadı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

kafilesinin, akşam saatlerinde uçakla Rize'ye dönmesi planlanıyor.

Ligde 11 puanla 7. sırada bulunan Çaykur Rizespor, 'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

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