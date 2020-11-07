Çaykur Rizespor’da 3 futbolcu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı

Süper Lig'de 8. hafta oynanırken, bu haftayı bay geçen Çaykur Rizespor'da corona virüsü şoku yaşandı. Yeşil-mavili kulübün 3 futbolcusu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

Sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatıldı.



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