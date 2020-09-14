14 Eylül 2020, Pazartesi

RİZESPOR

Rize, Olympiakos’tan Meriah’ı kadroya kattı

Rize, Olympiakos’tan Meriah’ı kadroya kattı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Rizespor, Yunanistan'ın takımından 27 yaşındaki Tunuslu stoper Yassine Meriah'ı transfer etti.

Rizespor, Yunanistan'ın takımından 27 yaşındaki Tunuslu stoper Yassine Meriah'ı transfer etti. Yunan devinden kiralanan tecrübeli savunmacı için Başkan Hasan Kartal'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Geçen sezon da Kasımpaşa'da kiralık forma giyen Meriah, 15 maçta boy gösterdi. 1.88 boyundaki futbolcu, Tunus Milli Takımı'nda da 42 kez oynadı ve 3 gol attı.
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