09 Eylül 2020, Çarşamba

RİZESPOR

Selim Ay Rize’ye imza attı

Selim Ay Rize’ye imza attı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 09.09.2020

Transferde hız kesmeyen Ç.Rize, Konya'dan ayrılan 29 yaşındaki stoper Selim Ay'la 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Transferde hız kesmeyen Ç.Rize, Konya'dan ayrılan 29 yaşındaki stoper Selim Ay'la 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Alt yapısından yetiştiği yeşil-beyazlılarda 2009'dan beri forma giyen tecrübeli savunmacı, geçen sezon 17 maçta görev alırken, kariyerinde 209 maçta 7 gol, 6 asist üretti
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