Son dakika: Çaykur Rizespor'dan 2 transfer birden! Nadir Çiftçi ve Michalak...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Nadir Çiftçi ve Michalak'ı kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde oynayan Nadir Çiftçi daha önce İskoçya'nın Celtic Glasgow takımıyla iki lig ve iki kupa şampiyonluğu yaşadı. Nadir'in kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz. Not: Yeni sezonda Nadir 7 numaralı şanlı formamızı giyecek. Önümüzdeki günlerde başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de Nadir Çiftçi için imza töreni düzenlenecektir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur."

MICHALAK DA KİRALANDI!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Konrad Michalak'ı transfer etti. Çaykur Rizespor Michalak'ı 1 yıllığına satın alma opsiyonlu kiraladı.

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