23 Ağustos 2020, Pazar

RİZESPOR

Rize’den orta saha atağı

Rize’den orta saha atağı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

, Real Valladolid forması giyen Miguel Javaloyas'ı listesine ekledi.

, Real Valladolid forması giyen Miguel Javaloyas'ı listesine ekledi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon 30 maçta forma giyerken 1 gol, 2 asist yaptı. Teknik Direktör Tomas'ın talep ettiği futbolcunun 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğu için cüzi bir miktar bedel ödenmek isteniyor.
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