15 Temmuz 2020, Çarşamba

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi

Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

ekiplerinden , 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirdi. ekibi, Hırvat çalıştırıcıyla 2020-2021 sezonu için anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'ın görevden ayrılması ile arayışlarına hızlı bir şekilde başlandığı vurgulanarak, "'umuz Hırvat çalıştırıcı ile 2020-2021 sezonu için prensipte anlaşma sağlamıştır. Teknik direktör Stjepan Tomas gelecek sezonun planlaması için 'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir." ifadelerine yer verildi.

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