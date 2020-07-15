Çaykur Rizespor Stjepan Tomas'la anlaştı!
Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Çaykur Rizespor, bu mevki için daha önce Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas'la anlaştı.
Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman görevinden istifa etti. Yeni teknik adam için çalışmalarına başlayan Rizespor yönetimi, Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ı görüşmek için Rize'ye çağırmıştı.
Son dakika haberine göre Karadeniz ekibi, kulüple 44 yaşındaki hoca arasında anlaşma sağlandı.
GELECEK SEZON GÖREVE BAŞLAYABİLECEK
Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük ve Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlük yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, Süper Lig'de 3'üncü bir takım çalıştıramıyor. Bu nedenle Tomas, Karadeniz ekibi ile gelecek sezon takımın başında sahaya çıkabilecek. Yeşil mavililer, Süper Lig'in 33 ve 34'üncü haftalarında Rizeli teknik direktör Mehmet Ali Karaca ve yardımcı antrenörler yönetiminde maçlara çıkacak.
Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ın, yeşil mavili ekipteki birçok transferde de etkisi olmuştu.
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