15 Temmuz 2020, Çarşamba

RİZESPOR

Çaykur Rizespor Stjepan Tomas'la anlaştı!

Rizespor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

Teknik direktör 'la yollarını ayıran , bu mevki için daha önce Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat çalıştırıcı 'la anlaştı.

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan 'da teknik direktör görevinden istifa etti. Yeni teknik adam için çalışmalarına başlayan Rizespor yönetimi, Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan 'ı görüşmek için Rize'ye çağırmıştı.

Son dakika haberine göre Karadeniz ekibi, kulüple 44 yaşındaki hoca arasında anlaşma sağlandı.

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

GELECEK SEZON GÖREVE BAŞLAYABİLECEK

Hırvat çalıştırıcı, bu sezon Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük ve Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlük yaptığı için Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre, Süper Lig'de 3'üncü bir takım çalıştıramıyor. Bu nedenle Tomas, Karadeniz ekibi ile gelecek sezon takımın başında sahaya çıkabilecek. Yeşil mavililer, Süper Lig'in 33 ve 34'üncü haftalarında Rizeli teknik direktör Mehmet Ali Karaca ve yardımcı antrenörler yönetiminde maçlara çıkacak.

Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ın, yeşil mavili ekipteki birçok transferde de etkisi olmuştu.

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