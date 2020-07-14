14 Temmuz 2020, Salı

RİZESPOR

Son dakika: Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! İstifa etti
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan ve 2-0 mağlup olan 'da teknik direktör , görevinden istifa etti.

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