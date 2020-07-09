09 Temmuz 2020, Perşembe

RİZESPOR

Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu"

Çok özel bir üç puan oldu
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

’in 31. haftasında evinde Kayserispor’u 3-2 mağlup eden 'da Ünal Karaman, "Oyuncular teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler” dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne bazı oyuncularını kullanamadıklarını dile getiren Karaman, "Buna rağmen mücadele eden oyuncu grubum vardı. Teslim olmadılar, pes etmediler, bize mutlu olacağımız bir skor armağan ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Abarhoun, Umar, Gökhan Akkan, Tunay, Moroziuk sakatlıkları, Oğulcan'ın ayrılması bizi hayli zor duruma soktu. Elimizdeki oyuncular inanılmaz işler yapıyor. Bu zorluklara karşı direnç koyma işi. Her türlü eksiğe karşı mücadele etmeleri bizleri mutlu etti. Çok özel bir üç puan oldu. Artık geleceğe daha dikkatli bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

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