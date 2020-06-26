26 Haziran 2020, Cuma

RİZESPOR

Oğulcan Çağlayan Çaykur Rizespor'la sözleşmesini feshetti!

G.Saray istediği Oğulcan sözleşmesini feshetti!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

Son dakika haberine göre; 'ın ilgilendiği ve ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren sözleşmesini feshetti. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, son kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vereceğini söyledi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; ile sözleşmesini tek taraflı feshetti. Genç futbolcu, Karadeniz ekibinin tek taraflı opsiyonu kullanıp 1 yıl uzattığı sözleşmesini feshetti. Fesihin opsiyon yılını kapsadığı ve sezon sonunda gerçekleşeceği öğrenildi.

Öte yandan TRT Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Biz Oğulcan'ın sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz kabul etmedi. Oyuncumuzun da feshetme hakkı var. Nihai kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek."

İşte o açıklama:

Oğulcan Çağlayan sözleşmesini tek taraflı feshetti

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