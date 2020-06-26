Oğulcan Çağlayan Çaykur Rizespor'la sözleşmesini feshetti!

Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın ilgilendiği ve Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kariyerini sürdüren Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, son kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vereceğini söyledi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Oğulcan Çağlayan Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti. Genç futbolcu, Karadeniz ekibinin tek taraflı opsiyonu kullanıp 1 yıl uzattığı sözleşmesini feshetti. Fesihin opsiyon yılını kapsadığı ve sezon sonunda gerçekleşeceği öğrenildi.

Öte yandan TRT Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Biz Oğulcan'ın sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz kabul etmedi. Oyuncumuzun da feshetme hakkı var. Nihai kararı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek."

İşte o açıklama:

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