Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kartal, "Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Oğulcan Çağlayan için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç oyuncunun kulübü Çaykur Rizespor, oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Çıkmaza giren bu transferin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal konu ile alakalı A Spor'a açıklamalarda bulundu.
İşte Kartal'ın o açıklamaları...
"Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü olur bilmiyorum."
"Sözleşmede böyle bir madde vardı, Oğulcan Çağlayan ne yapar bilmiyorum. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal daha önce birkaç kez kendisiyle görüştü ama sonuç alamadı."
"Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim bizi eleştirirdi..."
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