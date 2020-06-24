24 Haziran 2020, Çarşamba

RİZESPOR

Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması

Adı G.Saray'la anılan Oğulcan'la ilgili flaş açıklama!
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 Giriş Tarihi: 24.06.2020

Başkanı Hasan , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kartal, " için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, ile çözüm mü olur bilmiyorum." ifadelerini kullandı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç oyuncunun kulübü , oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı. Çıkmaza giren bu transferin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan konu ile alakalı A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın o açıklamaları...

"Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, ile çözüm mü olur bilmiyorum."

"Sözleşmede böyle bir madde vardı, Oğulcan Çağlayan ne yapar bilmiyorum. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal daha önce birkaç kez kendisiyle görüştü ama sonuç alamadı."

"Oğulcan Çağlayan'ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi, bizden sonra gelen yönetim bizi eleştirirdi..."

Adı G.Saray'la anılan Oğulcan'la ilgili flaş açıklama!

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