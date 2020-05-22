22 Mayıs 2020, Cuma

RİZESPOR

Kartal’dan gelir önerisi

Kartal’dan gelir önerisi
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Başkanı Hasan , Süper Lig'de düşmenin kaldırılması talepleriyle ilgili konuştu. Kartal, "Düşme hattındaki takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , Süper Lig'de düşmenin kaldırılması talepleriyle ilgili konuştu. Kartal, "Düşme hattındaki takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir. Alttan 3 takım, 5'er milyon almayacak şekilde bir kriter koyarsanız, çekişme devam eder" ifadelerini kullandı.
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