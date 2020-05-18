18 Mayıs 2020, Pazartesi
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'Ne olacaksa bahtımıza'
Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal, “Futbolda ‘sosyal mesafeyi koru’ gülünç oluyor. Artık ne olacaksa bahtımıza” diye konuştu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, koronavirüs sürecinde takımın hazırlık dönemini ve ligin durumu değerlendirdi. Başlangıcın ileri bir tarihe ertelenmesi veya ligin sonlanması gerektiğini belirten Kartal, "Futbolda; 'sosyal mesafeyi koru, öyle yapma, böyle yapma' gibi şeyler biraz gülünç. Sosyal mesafe işini ortadan kaldırmak kaydıyla bu işi yapmak lazım, artık ne olacaksa bahtımıza demek istiyorum" dedi. 'Her tarafı sıkıntılı bir lig olacak' ifadesini kullanan Kartal, "Sporcular için buluşmama riski yok ama federasyon; 'bu virüs, herkese bulaşacak nasıl olsa bulaşsın gitsin' diyorsa futbol oynatılabilir. Ama 'bulaşma riskini önleyelim' düşüncesi varsa ona göre yol belirlenmelidir. Ya ileri bir tarihi kaydırmak lazım ya da bunu sonlandırmak lazım" diye konuştu.
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