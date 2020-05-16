16 Mayıs 2020, Cumartesi

RİZESPOR

Oynamayalım teklifi

Oynamayalım teklifi
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Rize Başkanı , “Virüsü önleme düşüncesi varsa, oynanması mümkün değil. Ya ileri bir tarih, ya da ligi sonlandırmak lazım” dedi.

Rizespor Başkanı Hasan , 12 Haziran'da başlatılması düşünülen Süper Lig'in oynanabilirliğini değerlendirdi. İlk maçlarının daha önce corona virüsü vakaları görülen G.Saray ile olduğunu vurgulayan Başkan Kartal, "Ne olur G.Saray'da nedir bilemiyoruz. Bir maçtan sonra tekrar test yaptırmak lazım o testin sonucu da 14 gün sonra belli oluyor onun nasıl önlemini alacağız her tarafı sıkıntılı bir lig olacak. Böyle devam etmesin, neden böyle istediler bilemiyorum. Ama , 'bu virüs herkese bulaşacak nasıl olsa bulaşsın gitsin' diyorsa bu mantıkla futbol oynatılabilir. Ama 'bunu önleyelim' düşüncesi varsa, oynanması mümkün değil. Ya bu ligi ileri bir tarihi kaydırmak lazım ya da bir şekilde bunu sonlandırmak lazım" ifadelerini kullandı.
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