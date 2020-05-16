16 Mayıs 2020, Cumartesi

RİZESPOR

FIFA bu işi sonuçlandırmalı

FIFA bu işi sonuçlandırmalı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Rize Başkanı Hasan , hem Süper Lig hem de Avrupa'da başlayacak liglerle alakalı FIFA'yı göreve çağırdı.

Rize Başkanı Hasan , hem Süper Lig hem de Avrupa'da başlayacak liglerle alakalı FIFA'yı göreve çağırdı. Kartal, "FIFA'nın alacağı bir kararla bu işi sonuçlandırması lazımdı. Her yerdeki problem dünyayı ilgilendiriyor sadece kendi ülkeni ilgilendirmiyor ki" dedi.
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