16 Mayıs 2020, Cumartesi
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FIFA bu işi sonuçlandırmalı
Rize Başkanı Hasan Kartal, hem Süper Lig hem de Avrupa'da başlayacak liglerle alakalı FIFA'yı göreve çağırdı.
Rize Başkanı Hasan Kartal, hem Süper Lig hem de Avrupa'da başlayacak liglerle alakalı FIFA'yı göreve çağırdı. Kartal, "FIFA'nın alacağı bir kararla bu işi sonuçlandırması lazımdı. Her yerdeki problem dünyayı ilgilendiriyor sadece kendi ülkeni ilgilendirmiyor ki" dedi.
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