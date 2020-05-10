Türkiye'de daha güvenliyim

Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Melnjak, Rize’de kaldım. Bu hem benim hem de ailem için en iyisiydi. Türkiye’de kendimi daha güvende hissettim" diye konuştu.

Rizespor'un sol beki Melnjak, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de kalmayı tercih eden isimlerden. Video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki savunmacı, "Rize'de kaldım. Bu hem benim hem de ailem için en iyisiydi. Ligler ve idman süreçlerinin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili haber bekliyorduk. Türkiye'de kendimi daha güvende hissettim. O yüzden Rize'de kalmayı tercih ettim" dedi.

LİGE YARIN BAŞLAYALIM

Normal hayata döndükten sonra uymaları gereken kurallar olduğunu ve Türkiye'de insanların buna çok özen gösterdiğini vurgulayan Hırvat milli futbolcu, "Takımla buluşmak, antrenman yapmak bile benim moralimi çok yükseltti. Bana sorsalar 'Lige yarın başlayalım' derim ama insanların sağlığı çok daha önemli. Bu süreci de bir an önce atlatıp herkesin sağlığı iyiye gittikçe umarım lige 35 gün içinde başlarız" diye konuştu.

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