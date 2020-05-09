09 Mayıs 2020, Cumartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da hazırlıklar sürüyor

Çaykur Rizespor'da hazırlıklar sürüyor
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

, lig hazırlıklarını kendi tesislerinde aldığı koronavirüs tedbirleriyle sürdürüyor.

Teknik direktör yönetiminde Tesisleri'nde bir araya gelen yeşil mavililer, hazırlıklarına devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular, koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

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