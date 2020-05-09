Çaykur Rizespor'da hazırlıklar sürüyor

Çaykur Rizespor, lig hazırlıklarını kendi tesislerinde aldığı koronavirüs tedbirleriyle sürdürüyor.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bir araya gelen yeşil mavililer, hazırlıklarına devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular, koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

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