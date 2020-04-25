25 Nisan 2020, Cumartesi

RİZESPOR

‘Bu şartlarda bitirmek zor’

‘Bu şartlarda bitirmek zor’
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Başkanı Hasan , liglerin geleceğiyle ilgili konuştu. Mevcut şartlarda devam etmenin zor olduğunu ifade eden Kartal, "Antrenman yapmamış sporcuları sahaya nasıl süreceksin? Kulüplerin içerisinde birçok sorun var. Bu psikolojik koşullarda oynamamız zor ancak federasyon ne derse uymak zorundayız" sözlerini sarf etti.

Çaykur Rize Başkanı Hasan , liglerin geleceğiyle ilgili konuştu. Mevcut şartlarda devam etmenin zor olduğunu ifade eden Kartal, "Antrenman yapmamış sporcuları sahaya nasıl süreceksin? Kulüplerin içerisinde birçok sorun var. Bu psikolojik koşullarda oynamamız zor ancak federasyon ne derse uymak zorundayız" sözlerini sarf etti.
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