24 Nisan 2020, Cuma

RİZESPOR

Hasan Kartal: Küme düşme kalksın

Hasan Kartal: Küme düşme kalksın
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 24.04.2020

Çaykur Rizespor Başkanı , liglerin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Düşme tehlikesinde olan takımların büyük sıkıntıda olduğunu vurgulayan Başkan Kartal, "Tüm liglerde düşmenin kaldırılması lazım. İlla şampiyonluk belirlenecekse bir şekilde belirlenebilir. Düşme kalktıktan sonra aşağıdan çıkacakları da lige almamız gerekiyor. Takımlar fazlalaştıysa seneye de iki katını düşürürsünüz aşağıya" ifadelerini kullandı.

Amatör branşları önemsediğini belirten , "Amatör sporun içinde bulunan çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim spor dediğimizde esas düşüneceğimiz şey amatör spordur. Amatör spor ülkenin geleceğini teşkil eder. Amatör sporları kaldırma gibi bir düşünce mümkün değil. Çok büyük bir sıkıntı olursa profesyonel futbolu kaldırmayı bile düşünebilirsin, amatörü aklımızın ucundan bile geçirmemeliyiz" dedi.

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