24 Nisan 2020, Cuma
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Hasan Kartal: Küme düşme kalksın
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, liglerin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Düşme tehlikesinde olan takımların büyük sıkıntıda olduğunu vurgulayan Başkan Kartal, "Tüm liglerde düşmenin kaldırılması lazım. İlla şampiyonluk belirlenecekse bir şekilde belirlenebilir. Düşme kalktıktan sonra aşağıdan çıkacakları da lige almamız gerekiyor. Takımlar fazlalaştıysa seneye de iki katını düşürürsünüz aşağıya" ifadelerini kullandı.
Amatör branşları önemsediğini belirten Hasan Kartal, "Amatör sporun içinde bulunan çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim spor dediğimizde esas düşüneceğimiz şey amatör spordur. Amatör spor ülkenin geleceğini teşkil eder. Amatör sporları kaldırma gibi bir düşünce mümkün değil. Çok büyük bir sıkıntı olursa profesyonel futbolu kaldırmayı bile düşünebilirsin, amatörü aklımızın ucundan bile geçirmemeliyiz" dedi.
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