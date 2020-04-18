18 Nisan 2020, Cumartesi

RİZESPOR

İndirim isteyeceğiz

İndirim isteyeceğiz
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Başkanı Hasan , futbolculardan maaşlarını indirme talebinde bulunacağını açıkladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , futbolculardan maaşlarını indirme talebinde bulunacağını açıkladı. Kartal, "Çocuklardan henüz bir feragat istemedik. Yakın zamanda bir görüşme yapacağız" dedi. Karadeniz ekibinde futbolcular ile görüşmeleri sportif direktör Yılmaz Bal'ın yapması bekleniyor.
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