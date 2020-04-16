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RİZESPOR

Karaman’dan salgın mesajı

Karaman’dan salgın mesajı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada taraftara seslendi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada taraftara seslendi. Herkesin kurallara uymasını isteyen tecrübeli hoca, "Sadece ülkemiz değil, dünya zor günlerden geçiyor. Bu salgına karşı ülkemizde alınan tedbirler çok iyi. Herkes kurallara uyarsa bu süreci geride bırakıp, normal hayata döneriz" dedi.
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