16 Nisan 2020, Perşembe
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Karaman’dan salgın mesajı
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada taraftara seslendi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada taraftara seslendi. Herkesin kurallara uymasını isteyen tecrübeli hoca, "Sadece ülkemiz değil, dünya zor günlerden geçiyor. Bu salgına karşı ülkemizde alınan tedbirler çok iyi. Herkes kurallara uyarsa bu süreci geride bırakıp, normal hayata döneriz" dedi.
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