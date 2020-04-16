Karaman’dan salgın mesajı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada taraftara seslendi.

DİĞER

RİZESPOR HABERLERİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada taraftara seslendi. Herkesin kurallara uymasını isteyen tecrübeli hoca, "Sadece ülkemiz değil, dünya zor günlerden geçiyor. Bu salgına karşı ülkemizde alınan tedbirler çok iyi. Herkes kurallara uyarsa bu süreci geride bırakıp, normal hayata döneriz" dedi.