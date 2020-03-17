Rizespor’da 3 puan alarmı

A.Gücü’ne de yenilip, galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve yeni hocası Ünal Karaman’la 3 puan sevinci yaşayamayan Rize, Göztepe’ye bilendi.

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A.Gücü'ne de yenilip, galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve yeni hocası Ünal Karaman'la 3 puan sevinci yaşayamayan Rize, Göztepe'ye bilendi. Düşme potasındaki Atmaca, İzmir'de hem kümede kalma şansını artırmak, hem 3 puan hasretini bitirmek için galibiyet arayacak.