Ünal Karmanan: Daha iyi bir Rizespor göreceğiz
Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "İlk yarı top oynamış gibi görünüyoruz ama oyun üretkenliğimiz eksikti. İkinci yarı maçı çevirme anlamında oyuncularım duruş gösterdi." dedi.
Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya gelen ve destek veren taraftarlara teşekkür etti.
Göreve yeni geldiğini hatırlatan, kendisi ve oyuncular için başlangıcın zor olduğunu ifade eden Karaman, şunları kaydetti:
"Kısa dönem içerisinde ancak dışarıdan takip ile tanıdığım oyuncular var. Takım kimyası oluşturmaya, doğrular yapmaya çalıştık. Zaman zaman ben dahi oyuncuları tanırken hataya düşebileceğimi söyledim. Bu anlamda kısa süreli bir idmanın ardından maça çıktık. İlk yarı top oynamış gibi görünüyoruz ama oyun üretkenliğimiz eksikti. İkinci yarı maçı çevirme anlamında oyuncularım duruş gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Kazanma arzumuzu maçın geneline yayma gayretimiz olacak."
Bazı zorlukların olacağını herkesin gördüğünü aktaran Karaman, "Bu zorlukları aşacak, eksikleri kapatmaya çalışan, maç boyunca gayret gösteren, fiziksel olarak sahada duruşu olan bir takımımız olsun istiyorum. Önümüzdeki sürede bizi en az üzecek şekilde gelişimimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.
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