07 Mart 2020, Cumartesi

RİZESPOR

Varsa yoksa 3 puan

Varsa yoksa 3 puan
RİZESPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan, üst üste 4 mağlubiyet alan Rizespor'da gözler, sahasında oynayacağı kritik Alanya maçına çevrildi.

Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan, üst üste 4 mağlubiyet alan Rizespor'da gözler, sahasında oynayacağı kritik Alanya maçına çevrildi. Yeni hocası Ünal Karaman'la Akdeniz ekibi karşısında galibiyet kovalayacak olan yeşil-mavililerin Paraguaylı golcüsü Samudio, iddialı konuştu. 24 yaşındaki forvet, "Ünal Karaman'la yeni bir kimlik bulduk. Daha oynanmamış 11 final maçımız var. Alanyaspor maçıyla bir seri yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok" değerlendirmesinde bulundu.

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