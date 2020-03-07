07 Mart 2020, Cumartesi
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz hafta midesinde başlayan ağrı sonrasında Rize'de yapılan tetkiklerin ardından tedavisi için İstanbul'a gönderilen Abarhoun'un takıma geri döneceği zamanın belirsizliği sürüyor.
Çaykur Rizespor’da Abarhoun belirsizliği sürüyor
Giriş Tarihi: 07.03.2020
Çaykur Rizespor’un tecrübeli stoper oyuncusu Mohamed Abarhoun’un hastalığı dolayısıyla sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz hafta midesinde başlayan ağrı sonrasında Rize'de yapılan tetkiklerin ardından tedavisi için İstanbul'a gönderilen Abarhoun'un takıma geri döneceği zamanın belirsizliği sürüyor.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisinin İstanbul'da devam ettiği ve oyuncunun bir müddet sahalarda olamayacağı belirtildi.
Öte yandan, Abarhoun'un sezonu kapatma durumunun da olabileceği bilgisine ulaşıldı.
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