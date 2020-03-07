07 Mart 2020, Cumartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor’da Abarhoun belirsizliği sürüyor

Çaykur Rizespor’da Abarhoun belirsizliği sürüyor
RİZESPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2020

’un tecrübeli stoper oyuncusu Mohamed Abarhoun’un hastalığı dolayısıyla sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ekiplerinden 'da geçtiğimiz hafta midesinde başlayan ağrı sonrasında Rize'de yapılan tetkiklerin ardından tedavisi için 'a gönderilen Abarhoun'un takıma geri döneceği zamanın belirsizliği sürüyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisinin İstanbul'da devam ettiği ve oyuncunun bir müddet sahalarda olamayacağı belirtildi.
Öte yandan, Abarhoun'un sezonu kapatma durumunun da olabileceği bilgisine ulaşıldı.

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