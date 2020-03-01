01 Mart 2020, Pazar

RİZESPOR

Hasan Kartal: 3 isimle görüşme planlıyoruz

Hasan Kartal: 3 isimle görüşme planlıyoruz
RİZESPOR
Giriş Tarihi: 01.03.2020

Kulübü Başkanı , İsmail Kartal'ın ardından takımın başına getirmek için arayışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Kartal, yaptığı yazılı açıklamada, takım olarak bu sezon birçok şanssızlık yaşadıklarını, kendi hatalarının yanında hakem hatalarıyla da ligin ikinci yarısında istedikleri puanları toplayamadıklarını belirtti.

Futbolda başarısızlığın hesabını teknik direktörler veya yönetimlerin ödediğini kaydeden Kartal, "Hocamız ile çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Memleketinin takımı için her şeyi yaptı. İsmail Kartal her zaman takımımızın menfaatlerini ön planda tuttu. Benzer tutumla takımın önünü açmak için görevden kendi isteğiyle ayrıldı. Rizespor'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, teknik direktör arayışlarına bugün itibarıyla başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yönetim olarak görüşmek istediğimiz adaylarımızı belirledik. Bugün 3 isimle görüşme planlıyoruz. Kaliteli bir takımız ve ligin kalan bölümünde başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu takım, yaşadığı şanssızlığı kıracaktır. Yeni teknik ekibimizi kısa sürede belirleyerek, camiaya yakışır bir şekilde lig sonunu getireceğimizden endişem yok."

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi bitti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

RİZESPOR HABERLERİ
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi bitti Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi bitti
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi bitti Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi bitti
Dostluk çağrısı Dostluk çağrısı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör