Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü, son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Ünal Karaman oldu.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında dün Trabzonspor'a 5-2 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu. Rize ekibi, sezona Trabzonspor'un başında başlayan ancak sonrasında bordo mavili ekiple yollarını ayıran Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü. İkili, toplantının ardından anlaşmaya varırken, deneyimli teknik adamın Rize'ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamayla İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
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