01 Mart 2020, Pazar

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi

Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu
RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

Teknik direktör ile yollarını ayıran 'un yeni teknik direktörü, son olarak 'u çalıştıran oldu.

'in 24'üncü haftasında dün 'a 5-2 mağlup olduktan sonra ile yollarını ayıran 'da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu. Rize ekibi, sezona Trabzonspor'un başında başlayan ancak sonrasında bordo mavili ekiple yollarını ayıran ile anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü. İkili, toplantının ardından anlaşmaya varırken, deneyimli teknik adamın Rize'ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamayla İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.


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